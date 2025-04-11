В Рязанской области начали устанавливать ловушки для вредителей растений
Отмечается, что установка феромонных и клеевых ловушек — часть мониторинга карантинного фитосанитарного состояния земель площадью около 1,5 миллиона гектаров. Их будут монтировать в оранжереях, теплицах, садах, питомниках, лесах, на полях, складах, зерноперерабатывающих предприятиях Сейчас установили 555 ловушек из 1640.
В Рязанской области начали устанавливать ловушки для вредителей растений. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Отмечается, что установка феромонных и клеевых ловушек — часть мониторинга карантинного фитосанитарного состояния земель площадью около 1,5 миллиона гектаров.
Их будут монтировать в оранжереях, теплицах, садах, питомниках, лесах, на полях, складах, зерноперерабатывающих предприятиях
Сейчас установили 555 ловушек из 1640.