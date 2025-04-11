В Рязанской области начали устанавливать ловушки для вредителей растений

Отмечается, что установка феромонных и клеевых ловушек — часть мониторинга карантинного фитосанитарного состояния земель площадью около 1,5 миллиона гектаров. Их будут монтировать в оранжереях, теплицах, садах, питомниках, лесах, на полях, складах, зерноперерабатывающих предприятиях Сейчас установили 555 ловушек из 1640.