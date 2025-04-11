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В Рязанской области мужчина сжег автомобиль начальника из-за невыплаты зарплаты
Отмечается, что в декабре 2024 года осужденный начал работать на ферме без оформления трудового договора. Ему не выплачивали зарплату с октября по ноябрь 2024 года. По данным прокуратуры, мужчина обиделся и решил отомстить работодателю. Злоумышленник сжег автомобиль «Лада». Машина сгорела. Сумма материального ущерба составила более 390 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

В Михайловском районе 46-летний житель Тульской области сжег автомобиль начальника из-за невыплаты зарплаты. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в декабре 2024 года осужденный начал работать на ферме без оформления трудового договора. Ему не выплачивали зарплату с октября по ноябрь 2024 года.

По данным прокуратуры, мужчина обиделся и решил отомстить работодателю. Злоумышленник сжег автомобиль «Лада».

Машина сгорела. Сумма материального ущерба составила более 390 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.