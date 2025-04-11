В Рязани жители трех улиц остались без отопления

В пятницу, 11 апреля, подача теплоносителя до 21:00 прекращена по следующим адресам: улица Мервинская, дома №№ 164 и 164-а; улица Костычева, дом № 9; школа № 28. Отключение связано с проведением ремонтных работ на теплосетях в районе дома № 9 по улице Костычева.