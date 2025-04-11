В России предложили сократить отсрочку по оплате взносов на капремонт новостроек

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовил Минстрой. «В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дом», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

В России предложили сократить отсрочку по оплате взносов на капремонт новостроек. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовил Минстрой.

«В части новостроек предусмотрено сокращение максимального периода отсрочки по наступлению уплаты взносов на капитальный ремонт с пяти лет до одного года. Период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома, так как современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы, износ которых начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает и другие изменения. Например, в части того, как может быть дифференцирован минимальный размер взноса на капремонт. В качестве одного из таких оснований предлагается указать наличие лифта в доме.