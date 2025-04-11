В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 11 апреля

За сутки ВС РФ поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 11 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

За сутки ВС РФ поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих.