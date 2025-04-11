В Кремле сообщили о стремительном развитии ситуации вокруг Украины

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают события, связанные с переговорами по Украине. В течение одних суток происходит много изменений. Поэтому, как отметил Песков, очень важно следить за новостями, анализировать их и пытаться понять последствия событий, которые касаются уже непосредственно России.

В Кремле заявили о стремительном развитии ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».

По его словам, в Кремле внимательно отслеживают события, связанные с переговорами по Украине. В течение одних суток происходит много изменений.

Поэтому, как отметил Песков, очень важно следить за новостями, анализировать их и пытаться понять последствия событий, которые касаются уже непосредственно России.