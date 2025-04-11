В Кремле подтвердили, что спецпосланник США прилетел в Россию
Песков пообещал сообщить, если Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. По данным сервиса Flightradar, самолет из США приземлился в Санкт-Петербурге.
В Кремле подтвердили, что спецпосланник США прилетел в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков пообещал сообщить, если Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным.
По данным сервиса Flightradar, самолет из США приземлился в Санкт-Петербурге.