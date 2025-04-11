В Госдуме призвали повысить зарплату медработникам скорой

В Госдуме призвали повысить зарплату медработникам скорой за счет соцвыплат. С предложением выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, правительство отказывает работникам скорой в специальных соцвыплатах. А коллеги, работающие в стационарах, получают их. «По оценкам экспертов, на то, чтобы восстановить справедливость нужно около 7 миллиардов рублей в год. Мы уверены, что с этого нужно начинать выполнение задачи президента по повышению зарплат медработникам до уровня 100-200% от среднего заработка по региону», — заявил он.