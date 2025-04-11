В ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязанской области пострадал ребенок
ДТП произошло 10 апреля, примерно в 15:12, в Сасовском районе на 10-м километре автодороги «Шацк-Касимов-Любовниково-Мокрое-Чубарово». По предварительным данным полиции, 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась. В результате пострадали водитель и пассажир — 8-летняя девочка. Их с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся легковушкой пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 10 апреля, примерно в 15:12, в Сасовском районе на 10-м километре автодороги «Шацк-Касимов-Любовниково-Мокрое-Чубарово».
По предварительным данным полиции, 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась.
В результате пострадали водитель и пассажир — 8-летняя девочка. Их с полученными травмами доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.