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В ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязанской области пострадал ребенок
ДТП произошло 10 апреля, примерно в 15:12, в Сасовском районе на 10-м километре автодороги «Шацк-Касимов-Любовниково-Мокрое-Чубарово». По предварительным данным полиции, 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась. В результате пострадали водитель и пассажир — 8-летняя девочка. Их с полученными травмами доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области в ДТП с перевернувшейся легковушкой пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 10 апреля, примерно в 15:12, в Сасовском районе на 10-м километре автодороги «Шацк-Касимов-Любовниково-Мокрое-Чубарово».

По предварительным данным полиции, 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась.

В результате пострадали водитель и пассажир — 8-летняя девочка. Их с полученными травмами доставили в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.