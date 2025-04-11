Telegraph: Британия хочет отправить войска на Украину на пять лет

Как указано в публикации, в течение пяти лет британские солдаты смогут обучать украинских военных. Кроме того, предоставят им возможность для восстановления и отдыха. В дальнейшем, по данным издания, Британия планирует поэтапный вывод военного контингента.

Британия планирует отправить войска на Украину на пять лет. Об этом 11 апреля сообщает LIFE со ссылкой на The Telegraph.

Как указано в публикации, в течение пяти лет британские солдаты смогут обучать украинских военных. Помимо этого, предоставят им возможность для восстановления и отдыха.

В дальнейшем, по данным издания, Британия планирует поэтапный вывод военного контингента.