Рязанские полицейские выдворили из России семь иностранцев

В число депортируемых вошли 6 мигрантов, прибывших из исправительных колоний по окончании сроков наказания. Иностранцы получили судимости за грабеж, мошенничество, применение насилия в отношении представителей власти и организацию нелегальной миграции. Принудительному выдворению также подвергся гражданин страны Юго-Восточной Азии, задержанный полицейскими за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Рязанские полицейские выдворили из России семь иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В число депортируемых вошли 6 мигрантов, прибывших из исправительных колоний по окончании сроков наказания. Иностранцы получили судимости за грабеж, мошенничество, применение насилия в отношении представителей власти и организацию нелегальной миграции.

Принудительному выдворению также подвергся гражданин страны Юго-Восточной Азии, задержанный полицейскими за нарушение правил въезда и пребывания в России.

Мигрантов доставили в аэропорт «Домодедово», откуда последовали рейсы в страны гражданской принадлежности. В ближайшие 5-10 лет путь на территорию России им закрыт.