Рязанская область заняла лидирующую позицию по детскому ожирению

Регион занял второе место. Среди 100 тысяч детей диагноз «ожирение» поставлен пяти тысячам пациентов. Самый высокий показатель наблюдается у Оренбургской области, третье место заняла Карелия. Отмечается, что реальные цифры могут быть еще больше, так как в статистику включили только тех, кто обратился к врачу и получил диагноз. В среднем по России в 2024 году число детей с проблемами в весе выросло на 14% по сравнению с данными за 2022 год.

Рязанская область заняла лидирующую позицию по детскому ожирению. Об этом пишет Telegram-канал « Если быть точным » со ссылкой на данные Минздрава.

Регион занял второе место. Среди 100 тысяч детей диагноз «ожирение» поставлен пяти тысячам пациентов.

Самый высокий показатель наблюдается у Оренбургской области, третье место заняла Карелия.

Отмечается, что реальные цифры могут быть еще больше, так как в статистику включили только тех, кто обратился к врачу и получил диагноз. В среднем по России в 2024 году число детей с проблемами в весе выросло на 14% по сравнению с данными за 2022 год.