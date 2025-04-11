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Рязанцы смогут увидеть Розовую Луну
Отмечается, что в субботу, 12 апреля, наступит первое весеннее полнолуние в Северном полушарии — в этот раз над Землей взойдет так называемая Розовая Луна. В зависимости от атмосферы спутник на короткое время может показаться розоватым. Однако апрельское полнолуние получило название не из-за такого природного феномена, а из-за цветения растения Phlox subulata (флокс шиловидный, или розовый мох), что растет на востоке Северной Америки.

Рязанцы смогут увидеть Розовую Луну. Об этом пишет РБК со ссылкой на Live Science.

Отмечается, что в субботу, 12 апреля, наступит первое весеннее полнолуние в Северном полушарии — в этот раз над Землей взойдет так называемая Розовая Луна.

В зависимости от атмосферы спутник на короткое время может показаться розоватым. Однако апрельское полнолуние получило название не из-за такого природного феномена, а из-за цветения растения Phlox subulata (флокс шиловидный, или розовый мох), что растет на востоке Северной Америки.

Апрельское полнолуние также называют «Пасхальным», потому что оно используется для определения даты Пасхи, в этом году главный христианский праздник выпадает на 20 апреля.