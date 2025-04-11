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Рязанцев предупредили о плановом отключении электричества с 14 по 16 апреля
14, 15, 16 апреля с 09:00 до 16:30 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: улица Большая, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59. Отключение связано с проведением работ по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202.

Рязанцев предупредили о плановом отключении электричества с 14 по 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

14, 15, 16 апреля с 09:00 до 16:30 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • улица Большая, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 19, 21, 23, 25б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59.

Отключение связано с проведением работ по капитальному ремонту воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202.