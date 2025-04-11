Россиянам рассказали о мошеннической схеме с ускорением интернета

Аферисты звонят потенциальной жертве от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить. Как уточнили в полиции, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, россияне могут установить на устройство вредоносное программное обеспечение. После чего мошенники получат доступ к платежным средствам.

Россиянам рассказали о мошеннической схеме с якобы ускорением интернета. Об этом 11 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Аферисты звонят потенциальной жертве от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают ее ускорить бесплатно.

Как уточнили в полиции, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, россияне могут установить на устройство вредоносное программное обеспечение. После чего мошенники получат доступ к платежным средствам.