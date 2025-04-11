При переносе производства Apple в США iPhone подорожает вдвое, заявил эксперт

Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, при потенциальном переносе производства компании из Китая в Штатах вырастут вдвое. Прежде всего, это произойдет из-за стоимости рабочей силы, которая в США значительно дороже.

При переносе производства Apple в США iPhone подорожает вдвое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его словам, цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, при потенциальном переносе производства компании из Китая в США вырастут вдвое.

Прежде всего, по словам эксперта, это произойдет из-за стоимости рабочей силы, которая в Штатах значительно дороже.