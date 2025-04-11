Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
Вск, 13
Пнд, 14
11°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 86.10 11/04 18:25
Нал. EUR 95.43 / 97.49 11/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
5 075
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
6 957
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
21 566
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
25 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
При переносе производства Apple в США iPhone подорожает вдвое, заявил эксперт
Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, при потенциальном переносе производства компании из Китая в Штатах вырастут вдвое. Прежде всего, это произойдет из-за стоимости рабочей силы, которая в США значительно дороже.

При переносе производства Apple в США iPhone подорожает вдвое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его словам, цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, при потенциальном переносе производства компании из Китая в США вырастут вдвое.

Прежде всего, по словам эксперта, это произойдет из-за стоимости рабочей силы, которая в Штатах значительно дороже.