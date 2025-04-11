Полиция обратилась к рязанцам из-за опасной погоды

Отмечается, что в пятницу, 11 апреля, будет облачно. Местами дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха по области ночью −6…−1°С, днем +4…+9°С. Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.