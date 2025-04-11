Опубликован прогноз погоды на 12 апреля в Рязанской области

В субботу, 12 апреля, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -3,+2 градусов, днем поднимется до +4,+9 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 12 апреля в Рязанской области. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 12 апреля, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/с, днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -3,+2 градусов, днем поднимется до +4,+9 градусов.