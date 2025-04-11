Мошенники начали обманывать россиян с помощью цифрового рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом электронной валюты и зазывают граждан в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход.
«Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», — предупреждает регулятор.
Отмечается, что человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель «личного менеджера» — заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.
«Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России», — указывает ЦБ.