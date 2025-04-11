Мошенники начали обманывать россиян с помощью цифрового рубля

Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом электронной валюты и зазывают граждан в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход. Человека агитируют как можно быстрее присоединиться, пока «порог входа низкий», потому что потом стартовая сумма будет значительно выше. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель «личного менеджера» — заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.

Мошенники начали обманывать россиян с помощью цифрового рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом электронной валюты и зазывают граждан в несуществующую инвестиционную программу, обещая пассивный доход.

«Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», — предупреждает регулятор.

Отмечается, что человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена. Потенциальной жертве предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Далее цель «личного менеджера» — заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.

«Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует! Доверяйте только официальным источникам. Вся информация о цифровом рубле опубликована на сайте Банка России», — указывает ЦБ.