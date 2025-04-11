МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с командой из Саратова

МХК «Рязань-ВДВ» предстоит серия четвертьфинальных матчей. Начнется серия дома, игры пройдут 12 и 13 апреля в 17:00 в ДС «Олимпийский». Приобрести билеты на матчи можно в кассах ледового дворца, а также по ссылке. В публикации напомнили, что рязанская молодежка заняла первое место по итогам регулярного Первенства из 24 команд страны. В 1/8 финала команда обошла соперников из Нововоронежа — команду «Протон», со счетом 3:0 в серии. Возрастное ограничение — 0+

МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с командой «Кристалл» из Саратова. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

МХК «Рязань-ВДВ» предстоит серия четвертьфинальных матчей. Игры пройдут 12 и 13 апреля в 17:00 в ДС «Олимпийский».

Приобрести билеты на матчи можно в кассах ледового дворца, а также по ссылке .

В публикации напомнили, что рязанская молодежка заняла первое место по итогам регулярного Первенства из 24 команд страны.

В 1/8 финала она обошла соперников из Нововоронежа — команду «Протон», со счетом 3:0 в серии.

Возрастное ограничение — 0+