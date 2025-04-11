МЧС рассказало подробности учений в рязанском цирке
По легенде в гримерной начался пожар, люди эвакуировались, но внутри остались пострадавшие, которые не смогли выбраться самостоятельно. Огнеборцам предстояло найти их и вывести из здания. Спасатели оперативно справились с задачей. Отмечается, что цели учений были достигнуты.
МЧС рассказало подробности учений в рязанском цирке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на сюжет телеканала ТКР.
По легенде в гримерной начался пожар, люди эвакуировались, но внутри остались пострадавшие, которые не смогли выбраться самостоятельно. Огнеборцам предстояло найти их и вывести из здания.
Спасатели оперативно справились с задачей. Отмечается, что цели учений были достигнуты.
Напомним, накануне возле рязанского цирка заметили экстренные службы.
Фото: скриншот телеканала ТКР.