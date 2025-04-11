Эксперт рассказал об обязательных весенних процедурах для автомобиля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на продакт-менеджера компании ENERGON Дмитрия Николаева.
«Заряд аккумуляторной кислотной батареи уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил специалист.
По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Также рекомендуется проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.
Николаев посоветовал тщательно промыть днище и арки машины, что поможет предотвратить появление ржавчины, проконтролировать уровни технических жидкостей — моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, состояние салонного фильтра. Кроме того, важно провести профилактику кондиционера, в котором может скапливаться влага и бактерии.