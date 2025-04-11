Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
Вск, 13
Пнд, 14
11°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 86.10 11/04 18:25
Нал. EUR 95.43 / 97.49 11/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
5 068
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
6 957
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
21 566
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
25 678
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперт рассказал об обязательных весенних процедурах для автомобиля
«Заряд аккумуляторной кислотной батареи уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил специалист. По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Также рекомендуется проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Эксперт рассказал об обязательных весенних процедурах для автомобиля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на продакт-менеджера компании ENERGON Дмитрия Николаева.

«Заряд аккумуляторной кислотной батареи уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил специалист.

По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Также рекомендуется проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Николаев посоветовал тщательно промыть днище и арки машины, что поможет предотвратить появление ржавчины, проконтролировать уровни технических жидкостей — моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, состояние салонного фильтра. Кроме того, важно провести профилактику кондиционера, в котором может скапливаться влага и бактерии.