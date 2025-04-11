Эксперт рассказал об обязательных весенних процедурах для автомобиля

«Заряд аккумуляторной кислотной батареи уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил специалист. По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Также рекомендуется проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Эксперт рассказал об обязательных весенних процедурах для автомобиля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на продакт-менеджера компании ENERGON Дмитрия Николаева.

«Заряд аккумуляторной кислотной батареи уменьшился за зиму, если автомобиль часто стоял без движения или на нем совершались только короткие поездки. Нужно проверить напряжение: показатель ниже 12,8 В указывает на необходимость подзарядки или даже замены батареи», — сообщил специалист.

По его словам, водителям следует поменять покрышки, как только стабилизируется температура. Также рекомендуется проверить глубину протектора, подвеску, тормозную систему, давление в шинах и возможные повреждения.

Николаев посоветовал тщательно промыть днище и арки машины, что поможет предотвратить появление ржавчины, проконтролировать уровни технических жидкостей — моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, состояние салонного фильтра. Кроме того, важно провести профилактику кондиционера, в котором может скапливаться влага и бактерии.