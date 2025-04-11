Экс-главу МИД РФ Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов
Также Минюст внес в список украинскую журналистку Дарью Счастливую*, правозащитницу Анну Каретникову* и литературного критика Николая Эппле*.*признан иноагентом на территории РФ
Экс-главу МИД РФ Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов. Об этом сообщает «Звезда».
Также Минюст внес в список украинскую журналистку Дарью Счастливую*, правозащитницу Анну Каретникову* и литературного критика Николая Эппле*.
*признан иноагентом на территории РФ