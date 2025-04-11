BBC: российские военные хотят окружить Сумы на северо-востоке Украины

По данным издания, ВСУ считают, что Россия намерена создать в этом регионе «буферную зону», а о начале наступления свидетельствует почти двукратный рост числа боестолкновений на всех участках фронта с конца марта.