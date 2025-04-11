Банк России выпустит серию памятных монет «Города трудовой доблести»
Новые денежные единицы номиналом 10 рублей будут изготовлены из недрагоценных металлов. Они посвящены Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Тираж каждой монеты — один миллион.
Банк России выпустит серию памятных монет «Города трудовой доблести». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Новые денежные единицы номиналом 10 рублей будут изготовлены из недрагоценных металлов.
Они посвящены Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Тираж каждой монеты — один миллион.
Фото: РИА Новости.