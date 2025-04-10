В Спасском районе грузовик сдавал назад и сбил пенсионерку

Авария произошла утром 9 апреля в селе Павловка вблизи дома № 3 по улице Кузнецова. По предварительной информации, 53-летний житель Шиловского района за рулем автомобиля «МАЗ» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 72-летнюю местную жительницу. Пострадавшую с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Спасском районе грузовик сдавал назад и сбил пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла утром 9 апреля в селе Павловка вблизи дома № 3 по улице Кузнецова. По предварительной информации, 53-летний житель Шиловского района за рулем автомобиля «МАЗ» при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 72-летнюю местную жительницу.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.