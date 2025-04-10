В Рязанской области восстановят более 700 га леса

Отмечается, что для проведения весенних посадок нового леса с осени подготовлено 785 га. «В целом, в текущем году проведение лесовосстановительных работ в лесном фонде Рязанской области запланировано на участках общей площадью свыше 3600 га», — подчеркнули в минприроды.