В Рязанской области сгорел дом
ЧП случилось в среду, 9 апреля, в поселке Третий километр Шацкого района. Отмечается, что в тушении участвовало шесть человек личного состава и два два спецавтомобиля. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
В Рязанской области сгорел дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
ЧП случилось в среду, 9 апреля, в поселке Третий километр Шацкого района.
Отмечается, что в тушении участвовало шесть человек личного состава и два два спецавтомобиля.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров.