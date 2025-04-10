В Рязанской области сгорел дом

ЧП случилось в среду, 9 апреля, в поселке Третий километр Шацкого района. Отмечается, что в тушении участвовало шесть человек личного состава и два два спецавтомобиля. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.