В Рязанской области осудили мужчину за нарушение административного надзора

Отмечается, что в отношении мужчины установили административный надзор. Однако он игнорировал предупреждения сотрудников полиции и нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка осужденного.

Осужден 39-летний житель села Большие Можары Сараевского района за нарушение административного надзора. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в отношении мужчины установили административный надзор. Однако он игнорировал предупреждения сотрудников полиции и нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка осужденного и обязал пройти курс лечения от алкоголизма.