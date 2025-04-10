В Рязанской области обнаружили 10 машин, снятых с учета и разыскиваемых приставами

Рейды проходили в среду, 9 апреля. Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяли.

В Рязанской области обнаружили более 10 машин, снятых с учета и разыскиваемых приставами. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Рейды проходили в среду, 9 апреля.

Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты государственных регистрационных знаков с их автомобилей изъяли.