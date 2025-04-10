В Рязанской области доходы санаториев выросли на 59%

Отмечается, что в учереждениях региона отдыхающие совершили 33 тысяч ночевок в январе-феврале 2025 года. Они заработали более 10 млн рублей с начала года, на 59% больше, чем годом ранее. Рязанская область вошла в в первую десятку в Центральной России по числу ночевок в санаториях прошедшей зимой.

В Рязанской области выросли доходы санаториев на 59%. Об этом пишет сервис «Санатории-России. рф».

Отмечается, что в учереждениях региона отдыхающие совершили 33 тысяч ночевок в январе-феврале 2025 года. Они заработали более 10 млн рублей с начала года, на 59% больше, чем годом ранее.

Рязанская область вошла в в первую десятку в Центральной России по числу ночевок в санаториях прошедшей зимой.