В Рязанской области директору отделения почты внесли представление
Отмечается, что вход в отделение почты не соответствует установленным нормам — ступени лестницы имеют трещины, выбоины и отслоения, что затрудняет доступ в учреждение всем посетителям, в том числе слабовидящим и маломобильным гражданам. Директору управления почтовой связи внесли представление. После вмешательства прокуратуры вход отремонтируют.
В Шацком районе директору отделения почты внесли представление. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что вход в отделение почты не соответствует установленным нормам — ступени лестницы имеют трещины, выбоины и отслоения, что затрудняет доступ в учреждение всем посетителям, в том числе слабовидящим и маломобильным гражданам.
Директору управления почтовой связи внесли представление.
После вмешательства прокуратуры вход отремонтируют.