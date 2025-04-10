В Рязанской области директору отделения почты внесли представление

Отмечается, что вход в отделение почты не соответствует установленным нормам — ступени лестницы имеют трещины, выбоины и отслоения, что затрудняет доступ в учреждение всем посетителям, в том числе слабовидящим и маломобильным гражданам. Директору управления почтовой связи внесли представление. После вмешательства прокуратуры вход отремонтируют.