В Рязани поймали пьяного водителя

Пьяного 27-летнего водителя Chevrolet задержали на улице 3-и Бутырки. Внимание сотрудников ППС мужчина привлек неуверенными маневрами на автомобиле. На место вызвали сотрудников ГАИ. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался. На него составили административный протокол. Рязанцу грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.