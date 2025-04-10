В Рязани на улице Московской произошло ДТП
Авария произошла в среду, 9 апреля, возле дома № 8.Мужчина за рулем «BMW» выезжал задним ходом со стоянки и врезался в перекрывший его автомобиль Hyundai Creta. После столкновения виновник вышел и ударил ногой припаркованную машину.
В Рязани на улице Московской произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария произошла в среду, 9 апреля, возле дома № 8.
Мужчина за рулем «BMW» выезжал задним ходом со стоянки и врезался в перекрывший его автомобиль Hyundai Creta. После столкновения виновник вышел и ударил ногой припаркованную машину.