В Рязани на улице Московской произошло ДТП

Авария произошла в среду, 9 апреля, возле дома № 8.Мужчина за рулем «BMW» выезжал задним ходом со стоянки и врезался в перекрывший его автомобиль Hyundai Creta. После столкновения виновник вышел и ударил ногой припаркованную машину.