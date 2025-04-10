В России рекламу энергетиков хотят сопровождать предупреждением об их вреде

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно данным из документов, реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Изменения хотят внести в закон «О рекламе», его планируют дополнить новой статьей. За нарушение требований введут ответственность.

В России хотят включать в рекламу энергетиков предупреждение об их вреде. Об этом сообщило 10 апреля ТАСС.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Согласно данным из документов, реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) должна в каждом случае сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления.

Изменения хотят внести в закон «О рекламе», его планируют дополнить новой статьей. За нарушение требований введут ответственность.