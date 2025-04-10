Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
Сбт, 12
Вск, 13
ЦБ USD 85.02 -1.07 11/04
ЦБ EUR 94.6 -0.49 11/04
Нал. USD 86.25 / 86.10 11/04 09:25
Нал. EUR 95.36 / 96.59 11/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 2025 11:54
3 664
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
5 635
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
20 234
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
24 357
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России цены на аренду жилья упали на 7,5%
Отмечается, что медианная стоимость долгосрочного съема квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%. «Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%", — заявили аналитики.

В России цены на аренду жилья упали на 7,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Яндекс Аренда.

Отмечается, что медианная стоимость долгосрочного съема квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%.

«Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%", — заявили аналитики.

Наиболее значительное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца продемонстрировали Челябинск (-6,4%; до 26 тыс. руб.), Санкт-Петербург (-5,7%; до 40 тыс. руб.), Омск (-5%; до 24 тыс. руб.), Москва (-3,2%; до 82 тыс. руб.) и Краснодар (-2,9%; до 29 тыс. руб.). Еще в восьми мегаполисах — Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми — медианная ставка съемного жилья снизилась в диапазоне от 0,5 до 2,7% за месяц.