В России цены на аренду жилья упали на 7,5%

Отмечается, что медианная стоимость долгосрочного съема квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%. «Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%", — заявили аналитики.

В России цены на аренду жилья упали на 7,5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Яндекс Аренда.

Отмечается, что медианная стоимость долгосрочного съема квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%.

«Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%", — заявили аналитики.

Наиболее значительное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца продемонстрировали Челябинск (-6,4%; до 26 тыс. руб.), Санкт-Петербург (-5,7%; до 40 тыс. руб.), Омск (-5%; до 24 тыс. руб.), Москва (-3,2%; до 82 тыс. руб.) и Краснодар (-2,9%; до 29 тыс. руб.). Еще в восьми мегаполисах — Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми — медианная ставка съемного жилья снизилась в диапазоне от 0,5 до 2,7% за месяц.