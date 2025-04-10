В пятницу в Рязанской области снова может выпасть снег

В пятницу, 11 апреля, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -6,-1 градуса, днем поднимется до +4,+9 градусов.

В пятницу в Рязанской области снова может выпасть снег. Это следует из прогноза погоды, опубликованном на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 11 апреля, в регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -6,-1 градуса, днем поднимется до +4,+9 градусов.