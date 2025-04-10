В Оренбурге мужчина изнасиловал и жестоко убил сожительницу

В Оренбурге сожитель из-за ревности жестоко избил девушку, а затем изнасиловал ее инструментами. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Как указано в публикации, 30-летний мужчина заметил 24-летнюю девушку на улице с другим. Дома произошел конфликт.

По данным канала, злоумышленник бил девушку руками и ногами. После изнасиловал ее различными предметами.

Девушка скончалась.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+"