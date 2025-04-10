В небе над Рязанью сфотографировали солнечное гало
Явление заметили в четверг, 10 апреля."Утреннее гало", — говорится в посте. Справка:Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.
В небе над Рязанью сфотографировали солнечное гало. Об этом написали в Telegram-канал «RZNASTRO».
Явление заметили в четверг, 10 апреля.
«Утреннее гало», — говорится в посте.
Справка:
Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.
Фото: Оксана Шашкина.