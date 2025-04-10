В Касимове столкнулись две легковушки

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Индустриальной. Судя по кадрам, легковушки получили механические повреждения. У одной из машин разбита фара. У второго автомобиля поврежден бампер. На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Касимове столкнулись две легковушки. Об этом 10 апреля сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Индустриальной. Судя по кадрам, легковушки получили механические повреждения. У одной из машин разбита фара. У другого автомобиля поврежден бампер.

На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Видео: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»