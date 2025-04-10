В Калужской области перезахоронят более 40 рязанцев, погибших в Великой Отечественной войне

Перезахоронение проведут накануне 80-летия Победы. Всего будут захоронены останки 1250 красноармейцев и командиров, погибших в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции. Среди погибших удалось опознать 44 уроженца Рязанской области. Их перезахоронят 5 мая на воинском мемориале «Иванковское поле» в Калужской области.

В Калужской области перезахоронят более 40 рязанцев, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Перезахоронение проведут накануне 80-летия Победы. Всего будут захоронены останки 1250 красноармейцев и командиров, погибших в феврале 1942 года в ходе Захаровской операции.

Среди погибших удалось опознать 44 уроженца Рязанской области. Их перезахоронят 5 мая на воинском мемориале «Иванковское поле» в Калужской области.