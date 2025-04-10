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В Дубровичах федеральный надзор взял пробы грунта на полигоне
Образцы грунта, который используется для работ по устройству валов безопасности военного полигона, направили на государственную экспертизу в московскую лабораторию. Ее проведет ЦЛАТИ — государственное учреждение, проводящее лабораторные исследования. ГК «Зеленый сад» оказала содействие в проведении работ. В компании отметили, что готовы добропорядочно выполнять все свои обязательства и активно сотрудничать с надзорными органами в рамках проверки. Забор грунта проводился по официальной методике с разных глубин (до 2-х метров) и на разных участках военного полигона.

В четверг, 10 апреля, в Дубровичах федеральный надзор взял пробы грунта на полигоне. Об этом сообщили в ГК «Зеленый сад».

Образцы грунта, который используется для работ по устройству валов безопасности военного полигона, направили на государственную экспертизу в московскую лабораторию. Ее проведет ЦЛАТИ — государственное учреждение, проводящее лабораторные исследования.

ГК «Зеленый сад» оказала содействие в проведении работ. В компании отметили, что готовы добропорядочно выполнять все свои обязательства и активно сотрудничать с надзорными органами в рамках проверки.

Забор грунта проводился по официальной методике с разных глубин (до 2-х метров) и на разных участках военного полигона.

Работы провели в присутствии жителей села Дубровичи, региональной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Военной прокуратуры, рязанского филиала ЦЛАТИ по ЦФО, военной части, компании «Зеленый сад» и генподрядчика ООО «Строительные технологии».

Напомним, для устройства валов безопасности полигона «Зеленый сад» использует грунт с территории бывшего шпалопропиточного завода. По данным компании, грунт имеет 5 класс опасности (неопасные отходы, не требующие лицензии на обращение). Ранее на время проведения проверки уполномоченными органами вывоз грунта на военный полигон в Дубровичи был прекращен.