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В 2025 году в Рязанской области отремонтируют более 58 км автодорог
Губернатор отметил, что на ремонт дорог из областного бюджета выделено более 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги практически в каждом районе и округе Рязанской области. «Например, в Касимове дорожники отремонтируют переулок Ленина, улицы Горького и Советскую. В Рыбном обновят несколько участков дороги на Большой улице. В Ряжске работы пройдут на Вокзальной и Малиновой улицах, в Шилово — на Советской улице и многое другое», — отметил Малков.

В 2025 году в Рязанской области отремонтируют более 58 км автодорог. Об этом сообщил Павел Малков.

Губернатор отметил, что на ремонт дорог из областного бюджета выделено более 800 млн рублей. В перечень объектов вошли дороги практически в каждом районе и округе Рязанской области.

«Например, в Касимове дорожники отремонтируют переулок Ленина, улицы Горького и Советскую. В Рыбном обновят несколько участков дороги на Большой улице. В Ряжске работы пройдут на Вокзальной и Малиновой улицах, в Шилово — на Советской улице и многое другое», — отметил Малков.

Он подчеркнул, что всего в регионе приведут в порядок более 205 км дорог.

«В Рязани приведем в порядок покрытие на 24 улицах. Дорожники отремонтируют участки Касимовского шоссе, Октябрьской, Великанова, Советской Армии, Толстого, Гайдара, Павлова и других улиц областного центра. Также в Рязани часть дорог обновят с помощью ремонта картами. Такие работы пройдут на улицах Связи, Быстрецкой и Московском Заулке», — заключил он.