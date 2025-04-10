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У рязанца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение
Установлено, что в январе 2025 года 49-летний мужчина, за рулем «ВАЗ 21093», врезался в припаркованное транспортное средство. В ходе проверки сотрудниками ДПС у водителя выявили состояние опьянения. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Автомобиль осужденного конфискован и обращен в доход государства.

У рязанца конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2025 года 49-летний мужчина, за рулем «ВАЗ 21093», врезался в припаркованное транспортное средство. В ходе проверки сотрудниками ДПС у водителя выявили состояние опьянения.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Автомобиль осужденного конфискован и обращен в доход государства.