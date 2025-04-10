Синоптики рассказали, когда придет тепло

Отмечается, что к середине следующей недели ожидается мощное потепление. На прогностической карте на 16 апреля видно, что в Центральной России, на фоне антициклональной солнечной и сухой погоды с южной тягой ветров, к середине дня воздух станет прогреваться до +15…+20. По его словам, неделя ожидается комфортная, но тепло будет недолгим. По предварительным прогнозам, в последней декаде апреля «ныряющие» циклоны спровоцируют очередное арктическое вторжение с вероятностью осадков в виде снега с пролонгацией холода на начало мая.

Синоптики рассказали, когда придет тепло в ЦФО и сколько продержится. Об этом сообщает научный сотрудник Центр погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отмечается, что к середине следующей недели ожидается мощное потепление.

На прогностической карте на 16 апреля видно, что в Центральной России, на фоне антициклональной солнечной и сухой погоды с южной тягой ветров, к середине дня воздух станет прогреваться до +15…+20.

По его словам, неделя ожидается комфортная, но тепло будет недолгим.

По предварительным прогнозам, в последней декаде апреля «ныряющие» циклоны спровоцируют очередное арктическое вторжение с вероятностью осадков в виде снега с пролонгацией холода на начало мая.