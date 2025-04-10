С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 627 рязанцев

Общая сумма штрафов составила один миллион 916 тысяч 300 рублей. В мэрии напомнили, что к административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.

С начала года за незаконную торговлю оштрафовали 627 рязанцев. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма штрафов составила один миллион 916 тысяч 300 рублей.

В мэрии напомнили, что к административной ответственности привлекают за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области.