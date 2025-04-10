Рязанская ГАИ обратилась к жителям

Отмечается, что в регионе 10 апреля будет облачно. Днем возможен дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха по области ночью −6…−1°С, днем +2…+7°С. Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.