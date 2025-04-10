Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородного поезда

Расписание пригородного поезда № 6854 сообщением Павелец — Тульский — Узуново, курсирующего в Рязанской и Московской областях, изменится с 14 по 16 апреля из-за ремонтных работ на станции Павелец — Тульский в Скопинском районе. Технологические «окна» назначены с 13:20 до 17:10. В дни ремонта электропоезд № 6854 Павелец — Тульский — Узуново будет отправляться в 11:24 — на 3 часа 52 минуты раньше привычного расписания, а прибывать на конечную станцию в 13:17 — на четыре часа раньше.

Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородного поезда № 6854 Павелец — Тульский — Узуново. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Расписание пригородного поезда № 6854 сообщением Павелец — Тульский — Узуново, курсирующего в Рязанской и Московской областях, изменится с 14 по 16 апреля из-за ремонтных работ на станции Павелец — Тульский в Скопинском районе.

Технологические «окна» [время, в течение которого прекращается движение поездов — прим. ред.] назначены с 13:20 до 17:10.

В дни ремонта электропоезд № 6854 Павелец — Тульский — Узуново будет отправляться в 11:24 — на 3 часа 52 минуты раньше обычного расписания, а прибывать на конечную станцию в 13:17 — на четыре часа раньше.

Московская железная дорога призвала пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.