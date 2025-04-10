Россиянам рассказали о защите соцсетей и банков в утерянном телефоне

По информации ведомства, злоумышленники могут завладеть данными со смартфона через незапароленную SIM-карту при потере или краже гаджета. Достаточно просто переставить SIM-карту в другое устройство, однако защита с помощью PIN-кода на ней не позволит этого сделать. Гражданам стоит проверить, на чье имя оформлена SIM-карта, и при необходимости переоформить ее. Это упрощает процесс блокировки или перевыпуска в случае утраты устройства.

Россиянам рассказали о защите соцсетей и банков в утерянном телефоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

По информации ведомства, злоумышленники могут завладеть данными со смартфона через незапароленную SIM-карту при потере или краже гаджета. Достаточно просто переставить SIM-карту в другое устройство, однако защита с помощью PIN-кода на ней не позволит этого сделать.

МВД рекомендовало гражданам проверить, на чье имя оформлена SIM-карта, и при необходимости переоформлять ее. Это упрощает процесс блокировки или перевыпуска в случае утраты устройства. Если карта зарегистрирована на третье лицо, такие действия станут невозможны.

Также следует защищать гаджеты цифровым паролем, графическим ключом, сканом лица или отпечатка пальца. При создании цифрового пароля рекомендуется не использовать повторяющиеся или идущие друг за другом цифры. Кроме того, во избежание проблем в случае кражи или утери телефона следует заранее включить функцию поиска устройства.