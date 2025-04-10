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Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с покупкой брендовых вещей
Отмечается, что в Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводят аферистам на карту, товар не приходит. Кроме того, мошенники требуют оплату «пошлины», чтобы «растаможить товар». По данным полиции, делается это для хищения денег у подростков и их родителей.

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с покупкой брендовых вещей. Об этом 10 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что в Telegram начали распространять схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводят аферистам на карту, товар не приходит.

Кроме того, мошенники требуют оплату «пошлины», чтобы «растаможить товар». По данным полиции, это делается для хищения денег у подростков и их родителей.